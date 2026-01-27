La OMS notifica que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España

El Ministerio de Sanidad ha recibido la notificación oficial del Comité Regional Europeo de Verificación para la Eliminación del Sarampión y la Rubéola (CRV), organismo de expertos independientes de la Organización Mundial de la Salud (OLMOS), en que se considera que se ha restablecido la transmisión endémica del sarampión en España.

La decisión se toma después de evaluar los datos epidemiológicos y de laboratorio de 2024. Sanidad ha explicado que trabaja en la actualización del Plan estratégico para la eliminación del sarampión y la rubéola con el objetivo de recuperar el reconocimiento certificado en el 2016 por la OMS por la ausencia de circulación endémica. Entre los objetivos del plan está el refuerzo de la vacunación y del sistema de vigilancia.

El Ministerio explica que, aparte de España, cinco países más han pasado de una situación de eliminación a una de restablecimiento de la transmisión. Se trata de Armenia, Austria, Azerbaiyán, Uzbekistán, y el Reino Unido. En total, esta enfermedad presenta una circulación persistente en 13 países de la región, entre los cuales Francia, Alemania e Italia, donde se ha pasado de un escenario de interrupción de la transmisión a uno de transmisión sostenida.

De hecho, Sanidad apunta que la situación de países del entorno muestra un «aumento generalizado» de casos y brotes y añade que la circulación de la enfermedad durante los últimos meses ha ralentizado el camino hacia su eliminación.

En su notificación, el CRV dice que no se puede descartar una transmisión sostenida del virus durante el 2024 en España. La decisión no afecta a la rubéola, respecto de la cual España mantiene el estatus de eliminación.

Aumento desde el 2022

Según datos de Sanidad, se ha registrado un aumento progresivo en el número de casos de sarampión a escala global y europea desde el 2022. En el 2024, según datos publicados por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, se notificaron 35.212 casos en la Unión Europea/Espacio Económico Europeu, cuando el año anterior habían sido 3.973.

En España, en el 2024 se notificaron 427 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 227. De estos, un 23,3% fueron importados, un 44,9% relacionados con la importación y en un 32,2% no se pudo establecer el origen. Hasta el 28 de diciembre del 2025, se habían confirmado 397 casos de un total de 971 sospechosos, entre los cuales se incluyen 108 importados -principalmente de Marruecos y Rumania.

Durante el 2024 se registraron 30 brotes en doce comunidades autónomas, en general pequeños y de duración limitada. Uno de ellos, vinculado a una población infantil con baja cobertura vacunal, causó 52 casos y se mantuvo activo tres meses.

Vacunación contra la enfermedad

Sanidad ha afirmado que la inmunización con la vacuna triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis) sigue siendo la medida más eficaz para prevenir el sarampión. En el 2024, la cobertura llegó al 97,3% para la primera dosis, y al 93,8% para la segunda, a escala estatal. De los 227 casos confirmados, 160 no estaban vacunados y en 7 sólo se había administrado la primera dosis. Para conseguir una inmunidad colectiva efectiva es necesario tener coberturas que superen el 95% para ambas dosis. Por otra parte, se considera protegida en la población nacida antes de 1978 por la exposición natural en el virus.