Sánchez comparecerá el 11 de febrero para abordar el accidente de Adamuz y la situación en Rodalies

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, comparecerá a petición propia en el Congreso de los Diputados el próximo 11 de febrero, según ha adelantado la Moncloa en un comunicado. La comparecencia servirá para abordar la posición del Estado en los diversos foros internacionales así como para informar sobre los últimos accidentes y la situación actual del servicio ferroviario».

El presidente español solicitó la comparecencia el pasado viernes por la mañana. El PP también ha pedido la comparecencia de Sánchez en el Congreso, y este lunes ha registrado otra iniciativa por forzar el presidente español a dar explicaciones este mismo jueves ante el pleno del Senado.