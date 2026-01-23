Sánchez pide comparecer en el Congreso para hablar de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha pedido este viernes poder comparecer ante el Congreso de los Diputados para hablar de los accidentes ferroviarios registrados recientemente en Adamuz (Córdoba) y Gelida, en los cuales han muerto más de 40 personas.

Según consta en una petición remesa en la cámara baja por parte de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Corts, la comparecencia servirá también para que el jefe del ejecutivo dé explicaciones sobre los últimos encuentros europeos e internacionales en que ha participado, entre otros, para hablar de Groenlandia y Ucrania.