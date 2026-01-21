Suben a 43 los muertos en el accidente de trenes de Adamuz

El número de víctimas mortales en el accidente de trenes que tuvo lugar el domingo por la tarde en Córdoba ha subido en 43, uno más que en el último balance. Los efectivos de rescate que trabajan en Adamuz, en la zona del accidente, han encontrado este miércoles un nuevo cadáver, según el último balance.

El número de denuncias por personas desaparecidas al accidente aumentó en dos más este martes, hasta las 45, según la estadística recogida por el Centro Integrado de Datos (CID) y difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El servicio de criminalística de la Guardia Civil había identificado hasta este martes por la noche a 25 víctimas mortales, todas a través de las huellas dactilares.