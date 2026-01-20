Recuperados dos de los tres cadáveres que quedaban atrapados al tren Alvia accidentado en Adamuz

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los equipos de emergencia han conseguido recuperar dos de los tres cadáveres que todavía permanecían en el interior del tren Alvia siniestrado en Adamuz (Córdoba), después de que el convoy se desplazara por un talud de cuatro metros a raíz del grave accidente ferroviario que ha provocado al menos 41 víctimas mortales. Las tareas de rescate continúan en la zona, acondicionada por la complejidad del escenario.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había confirmado que restaban tres cadáveres pendientes de extracción, una operación que requiere el uso de maquinaria pesada para poder acceder con seguridad en el interior del tren. Según ha indicado, los trabajos previos permitirán completar la recuperación «en las próximas horas», con la esperanza de que no aparezcan más víctimas.

De acuerdo con el balance oficial, hasta ahora se han localizado 41 cadáveres, aunque sólo una parte han sido identificados. Actualmente, se mantienen 43 denuncias por desaparición. Hasta este mediodía, se han realizado 37 autopsias y se ha confirmado la identificación de diez víctimas, una cifra que sigue aumentando progresivamente.

La Guardia Civil ha solicitado la colaboración de los familiares directos para que aporten muestras de ADN y documentación que permitan agilizar los procesos de identificación. El ministro ha insistido que tanto las tareas forenses como la investigación de las causas del accidente se están llevando a cabo «con rigor y sin precipitación», dada la magnitud del siniestro.