Estado del tren Alvia, uno de los dos accidentados, en el que la Guardia Civil busca rastros y evidencias para identificar víctimas e investigar el accidente.EFE

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado este martes que uno de los objetivos de las investigaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz es determinar si la ruptura del raíl es «causa o consecuencia» del descarrilamiento que ha provocado más de 40 muertos. «Cuando el tren descarrila, produce un montón de roturas en el carril a lo largo de 200 metros», ha asegurado a Onda Cero al ser preguntado por las teorías que apuntan algunos medios.

«Incluso si primera fuera la rotura del carril, también habría que averiguar por qué se rompe un carril de acero macizo y genera este descarrilamiento. La cuestión está muy lejos de ser sencilla y muy lejos de poder ser resuelta en 24 horas desde una redacción de diario», ha remachado.

Según ha remarcado Puente, en las últimas horas se ha encontrado un cuerpo bajo uno de los vagones accidentados, hecho que ha obligado a parar las tareas de retirada del convoy. Con respecto a las investigaciones, el ministro ha indicado a RNE que no hay ninguna causa «muy evidente» del accidente, ya que su origen es «tremendamente complejo y extraño». «Los investigadores han emitido un comunicado diciendo que se encuentran en una fase muy inicial de la investigación», ha añadido.

Preguntado por la colaboración entre el gobierno español y el gobierno andaluz, encabezado por el popular Juanma Moreno Bonilla, Puente ha dicho que no tendría que ser «una sorpresa». «Lo más lógico es que, ante una desgracia así, el último que hacemos a los políticos sea tirarnos los trastos a la cabeza», ha resaltado. Puente también ha lamentado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pida información «individualizada» diferente de la que se da al resto de ciudadanos. «No hay ningún motivo para dar a nadie una información privilegiada que, por otra parte, tampoco existe», ha agregado.