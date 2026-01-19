Transportes encuentra indicios de una «ruptura o alteración del carril» pero no sabe si es «causa o consecuencia» del accidente

La investigación técnica en torno al accidente de dos trenes de alta velocidad este domingo en Córdoba ha encontrado indicios de una «ruptura o alteración del carril» por el quediscurría uno de los convoyes. El Ministerio de Transportes ha subrayado, sin embargo, que «todavía hay que determinar si la ruptura es causa o consecuencia del descarrilamiento». Esta relación causal «no está establecida y requerirá tiempo», han afirmado fuentes del Ministerio.

También han apuntado que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) está «en fase de recopilación de datos», por lo cual, cualquier hipótesis sobre soldaduras u otros defectos» exige análisis «de laboratorio». En este sentido, «adelantar ahora una tesis definitiva sería especulativa».

Posteriormente, el Ministerio ha hecho público un comunicado en que indica que una vez hechas las inspecciones sobre el terreno, la CIAF ha determinado que «será necesario analizar en laboratorio los carriles al punto de inicio del descarrilamiento, así como inspeccionar en taller la rodadura del tren Iryo».

También se extraerán los datos de los «registradores jurídicos embarcados de ambos trenes», las llamadas cajas negras, extracción y custodia que se harán de forma coordinada entre policía judicial, criminalística de la Guardia Civil, la jueza de guardia, Adif, Adif AV, Renfe e Iryo. El material se trasladará provisionalmente a dependencias adscritas a la CIAF en Madrid, para ser trasladadas «pronto» a un laboratorio competente.

Además, se ha pedido a Adif información sobre los registros de circulaciones por Adamuz los días anteriores al suceso y se harán inspecciones en la rodadura otros trenes que habían circulado anteriormente por este punto.

La nota del Ministerio de Transportes también actualiza el relato del accidente ofrecido hasta ahora, y allí donde se había dicho que los dos vagones de cola del tren Iryo que circulaba por la vía 1 habían descarrilado, se dice que, en realidad, los coches que salieron de la vía fueron tres. Los tres se desplazaron lateralmente e invadieron el gálibo de la vía 2 justo cuando pasaba el tren Alvia.

Según el Ministerio de Transportes, que ofrece datos aportados por las compañías, el número de viajeros a bordo de ambos trenes era de 300 en el convoy de Iryo y de 186 en el d'Alvia. Los dos trenes circulaban con velocidades en torno a los 200 kilómetros por hora, con cifras exactas pendientes de confirmar.