Sánchez anuncia tres días de luto y promete encontrar «la verdad» sobre el accidente ferroviario de Adamuz

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el ejecutivo decretará tres días de duelo oficial por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), donde han muerto 39 personas. «La sociedad española se pregunta qué ha pasado, como ha pasado, como ha podido pasar esta tragedia. El tiempo y el trabajo de los técnicos nos darán la respuesta», ha afirmado en una declaración sin preguntas desde la localidad donde se ha producido el descarrilamiento.

Según ha añadido, se encontrará «la verdad» y, cuándo se tenga, se explicará a la opinión pública con «absoluta transparencia y claridad». Sánchez también ha prometido que se atenderán las víctimas en todo lo que haga falta durante el tiempo que sea necesario.

Sánchez, que ha comparecido acompañado de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha remarcado que el accidente deja un día «de dolor» para toda España. «Nuestro pensamiento está con las víctimas y los familiares, a los cuales enviamos nuestro recuerdo, la solidaridad y el abrazo de la sociedad española», ha apuntado.

Según ha indicado el presidente del gobierno español, las administraciones y las instituciones tienen que trabajar de manera coordinada para ofrecer «unidad» en el dolor y la respuesta» a las víctimas. «Creo que desde el mismo momento en que pasó esta tragedia el Estado ha actuado como tenía que actuar: unido, coordinado y con lealtad», ha resaltado. Asimismo, ha pedido a los ciudadanos que se informen sobre el suceso a través de información oficial y de medios de comunicación «contrastados» para evitar la desinformación y el sufrimiento que genera.

Moreno Bonilla, que ha intervenido antes que Sánchez, ha destacado que el accidente supone una «catástrofe de dimensiones desconocidas» y ha agradecido la «solidaridad» que mostraron los vecinos de Adamuz desde el primer momento de los hechos. También ha agradecido la colaboración y la disposición de medios que han prestado las diversas administraciones, desde el estatal hasta la local. «Quedan muchas horas de trabajo intenso y hay que poner al mejor de nosotros mismos desde las diferentes administraciones», ha añadido.