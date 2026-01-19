Juanma Moreno: algunos vagones son «un amasijo de hierro» y algunas de las personas son «difícilmente reconocibles»

Estado del tren Alvia, uno de los dos accidentados, en el que la Guardia Civil busca restos y evidencias para identificar víctimas e investigar el accidente.EFE

El operativo de emergencias por el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba) centra sus trabajos en acceder a los vagones en el Alvia que cayeron por el terraplén y localizar a otras posibles víctimas, según ha informado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Moreno, que está en Adamuz desde esta madrugada, ha dicho a los periodistas que parece que hay fallecidos a los que no se ha podido llegar y «ahora el objetivo es localizarlos».

Ha expuesto la dificultad en los trabajos, ya que la maquinaria pesada para levantar los vagones «tiene difícil encaje» y ya se está valorando la opción de ir cortando los vagones hasta poder acceder a esas personas.

El presidente ha indicado que algunos vagones son «un amasijo de hierro» y algunas de las personas son «difícilmente reconocibles», por lo que el trabajo va a ser «duro, complejo y complicado».

La preocupación ahora, según Moreno, es que los heridos que están en la UCI puedan mejorar, ya que hay 48 hospitalizados, doce de ellos en estas unidades, aunque las perspectivas son «positivas». La Guardia Civil está trabajando con pruebas de ADN en Córdoba, Huelva y Málaga.

Grupos de psicólogos están trabajando para dar apoyo a los familiares de las víctimas y de quienes no tienen noticia de sus allegados, por lo que Moreno ha expresado su deseo de que se les pueda sacar pronto de ese «sufrimiento», aunque «no va a ser rápido».

Moreno ha subrayado la «máxima cooperación» con la que se está trabajando y ha agradecido a los vecinos del pueblo de Adamuz «cómo se han volcado».