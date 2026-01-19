Confirman la prisión provisional sin fianza para Ábalos y Koldo García por un «alto riesgo» de huida

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los recursos de apelación presentados por el exministro socialista José Luis Ábalos Meco y su exasesor Koldo García Izaguirre para que se les deje en libertad. Actualmente, los dos están en prisión provisional, comunicada y sin fianza a raíz de una decisión dictada el pasado 27 de noviembre por el magistrado instructor del llamado caso de las mascarillas, Leopoldo Puente.

En dos resoluciones, la Sala de Apelación del Supremo concluye que su situación de prisión es adecuada para evitar «el alto riesgo» de huida de los encausados, vista la gravedad de las penas que se las piden, la solidez de los indicios que las sustentan y la inminencia de la celebración del juicio oral.