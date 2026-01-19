Confirmado por la DGT: Estos son los vehículos que no tienen que llevar la baliza V-16

Estos son los vehículos que no tienen que llevar la baliza V-16

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha confirmado qué vehículos no están obligados a llevar la baliza luminosa V-16. Aunque la nueva normativa afecta millones de conductores, no se aplica a todos los tipos de vehículos.

En concreto, los conductores de motos y ciclomotores quedan exentos de esta obligación y podrán seguir utilizando los triángulos de emergencia en caso de avería o accidente. La DGT justifica esta excepción por las dificultades técnicas en adaptar la baliza V-16 a estos vehículos, ya que el sistema está diseñado para colocarse en el techo del coche mediante un soporte magnético.

Las bicicletas tampoco tienen que llevar la luz V-16. Aunque Tráfico recomienda el uso en turismos para mejorar la visibilidad y reducir el riesgo de atropellos, estos vehículos quedan fuera de la obligatoriedad prevista para la entrada en vigor de la norma.

De esta manera, la baliza V-16 es el único sistema válido por señalizar un vehículo parado en la vía en el caso de los automóviles, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y evitar que los ocupantes tengan que salir del vehículo para colocar los antiguos triángulos.