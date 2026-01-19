Adamuz: Suben a 40 los muertos del accidente y bajan a 41 el número de hospitalizados

El número de víctimas al accidente de trenes de alta velocidad de este domingo en Córdoba ha subido a 40, según ha confirmado este lunes por la tarde el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla. En una comparecencia ante los medios al lado del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, Bonilla también ha explicado que el número de hospitalizados a bajado en 41. De estos, 12 están ingresados en el UCI, entre ellos un menor, pero según el presidente andaluz no se teme por la vida de ninguno. Sin embargo, ha alertado de que los servicios de emergencia y los ferroviarios siguen buscando cuerpos entre la chatarra, y no ha descartado que se encuentren cuando se puedan levantar los vagones, una tarea que, ha dicho, será "lenta y compleja".