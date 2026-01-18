El PSOE acusa a Feijóo de vivir de la «confrontación constante» y de rechazar la financiación y «todas las propuestas»

La secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha acusado al presidente estatal del PP, Alberto Núñez Feijóo, de vivir de la «confrontación constante». En un acto del partido, este domingo en Zaragoza, Alegría ha añadido que el PP rechaza el nuevo modelo de financiación tal como hace con «todas las propuestas».

La exministra se ha referido así al 'no' de los populares al incremento de las pensiones, al aumento del SMI y a la reducción de la jornada laboral. Alegría ha remarcado así que Feijóo no puede explicar ningún modelo de financiación porque sólo busca «la destrucción y el agravio permanente».

El líder del PP y los presidentes autonómicos del partido han firmado hoy una declaración sobre el modelo de financiación que defienden, también desde Zaragoza.

Nuevamente, Feijóo ha pedido a Sánchez que retire la propuesta y «reinicio» el proceso para hablar. Pero el popular ha insistido en que el presidente del gobierno español no es libre sino que está «ligado de manos» por los partidos que le dieron apoyo en la investidura y que si pacta un sistema de financiación con todas las comunidades «deja de ser presidente». Por eso, Feijóo ha reivindicado que ni desde el independentismo que «ha dilapidado dinero público», ni desde el PSOE que «lo ha convertido en mordeduras» tienen legitimidad para decir como tiene que ser el modelo de financiación autonómica.

Por otra parte, se ha preguntado si este modelo planteado es el que defenderían Junqueras en el ámbito local o Sánchez a escala europea, y ha asegurado que nadie que defienda el progreso «puede defender una financiación desigual sin que le caiga la cara de vergüenza».

En contraposición, ha explicado que el modelo que plantea el PP defiende la igualdad y la solidaridad y tiene que ser una garantía que todos los ciudadanos reciben los servicios públicos en condiciones homogéneas, «vivan donde vivan», y con una evaluación «independiente y no independentista». Además, ha dicho que «no puede ser un reparto de premios y castigos» ni una «subasta a cambio de favores políticos».

Por otra parte, ha criticado que el nuevo modelo quiera «imponer» una política tributaria y ha alertado que el PP no volverá a asumir impuestos de que se han reducido. «Los españoles no somos el cajero automático de Sánchez para que pueda servirse y asegurar su permanencia en la Moncloa», ha declarado. En este sentido, Feijóo ha defendido que no hace falta recaudar más dinero sino que ha considerado que sobra la «mala gestión» de los socialistas.

Un modelo «justo, transparente y pensante en todos los españoles»

Con todo, Feijóo se ha comprometido a impulsar un modelo «justo, transparente y pensante en todos los españoles». Ha concretado que, si se convierte en presidente español, el primer mes convocará una conferencia de presidentes que versará monográficamente sobre financiación autonómica. También ha dicho que reanudará los grupos de trabajo técnico con todas las comunidades y que dedicará el primer año a acordar el nuevo modelo de financiación, antes de presentarlo a las cortes.

Por último, Fiejóo se ha mostrado convencido de que la 'Declaración de Zaragoza' firmada este domingo por parte de los presidentes autonómicos del PP la podrían suscribir todos los presidentes de España, también los otros partidos, aunque ha apuntado que no todos lo dirían en público.