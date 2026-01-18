Al menos 21 muertos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Córdoba

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Al menos 21 personas han muerto y otras 25 han resultado heridas graves este domingo por la noche en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en la provincia de Córdoba. El accidente, que ha implicado a un convoy de Iryo y a un tren Alvia de Renfe, ha provocado una gran movilización de los servicios de emergencia y ha obligado a suspender la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía durante todo este lunes.

Descarrilamiento y colisión

Los hechos se produjeron alrededor de las 19.39 horas, cuando un tren de Iryo que había salido de Málaga a las 18.40 con destino Madrid descarriló por los últimos vagones. Como consecuencia del descarrilamiento, el convoy invadió parcialmente la vía paralela y colisionó lateralmente con un tren Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario, de Madrid hacia Huelva. El impacto provocó que varios vagones salieran de la vía.

Entre ambos trenes viajaban cerca de 500 pasajeros, con unas 300 personas en el tren de Iryo y 187 en el convoy de Renfe. Todavía se está trabajando en las labores de rescate y atención a las víctimas, mientras se continúa evaluando el alcance total del accidente.

Amplio dispositivo de emergencias

El servicio de emergencias andaluz ha desplegado un amplio operativo en el lugar de los hechos, con unidades medicalizadas, ambulancias, equipos de rescate y efectivos de seguridad. Paralelamente, la Comunidad de Madrid ha activado personal de Protección Civil y del 112 en la estación de Atocha para dar apoyo a los familiares y a los pasajeros afectados. Adif ha habilitado líneas telefónicas de atención y ha mantenido abiertas durante la noche varias estaciones clave para facilitar información.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado el impacto de «terrible» y ha asegurado que el Gobierno de España está siguiendo la evolución de la emergencia de forma coordinada con todas las administraciones implicadas. Tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han expresado su preocupación por los hechos y han trasladado su pésame a las familias de las víctimas.

Las causas del descarrilamiento continúan bajo investigación. Fuentes próximas al caso apuntan que el tren de Iryo se salió de la vía por los últimos vagones en un tramo recto, lo que provocó la invasión de la vía contigua en el momento en que circulaba el segundo convoy. Las autoridades han indicado que los datos son provisionales y corresponden a la actualización facilitada hasta las 23.30 horas del domingo, mientras continúan las tareas de emergencia.