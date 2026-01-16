El CIS de enero mantiene la ventaja del PSOE (31,7%) respecto del PP (23%)

El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de enero mantiene la distancia del PSOE (31,7%) delante del PP (23%), con una caída muy ligera de la ventaja de los socialistas, que se sitúan a 8,7 puntos de los populares (9 puntos en diciembre).

Las dos formaciones ganarían votantes con respecto al último estudio. El PSOE tres décimas, y el PP seis. Vox se mantiene en tercera posición con el 17,7% de estimación de voto, una décima más que hace un mes. Por el contrario, Sumar (7,2%) y Podem (3,5%) pierden seis décimas cada uno. ERC (2,6%) rentabilizaría sus acuerdos y obtendría cinco décimas más de lo que hace un mes. I Juntos (1%) también crecería dos décimas con respecto al estudio anterior. Se Acabó la Fiesta se desinfla y pasaría del 2,4% de los votos al 1,8%.

En esta ocasión, el CIS no ha incorporado al sondeo el voto por Alianza Catalana. El barómetro del mes de diciembre otorgaba un 0,5% de los sufragios al partido de Sílvia Orriols. En esta ocasión, no lo sitúa explícitamente en la muestra de resultados y lo incluye al cómputo de «otros partidos», que pasan del 5,8% de diciembre al 6,4% a enero.

Con respecto a las formaciones vascas, Bildu obtendría un 1,5% de los sufragios, el mismo porcentaje que hace un mes, y el PNV ganaría una décima para llegar al 1%. El BNG gana dos y se sitúa también al 1%, Coalición Canaria una para llegar al 0,3% y UPN se mantiene con el 0,1%.

El barómetro se ha confeccionado a partir de 4.000 entrevistas realizadas entre el 5 y el 10 de enero. Durante este plazo, ERC y el gobierno español anunciaron el acuerdo para el nuevo sistema de financiación y con la resaca de las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura.

Sánchez , preferido como presidente, Abascal segundo, y Rufián , cuarto

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, sigue siendo el líder preferido para ocupar la Moncloa. Lo señala un 24,5% de los ciudadanos. El líder de Vox, Santiago Abascal obtiene la segunda posición con el 10,4% de las respuestas y supera el del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se queda con 9,7% de las respuestas.

El portavoz de ERC en Madrid, Gabriel Rufián, ocupa la cuarta posición con el 4,2%, por delante de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el 3,8%. La líder de sumar, Yolanda Díaz, queda en sexta posición con el 3,1%, Alvise Pérez detrás con el 1,3% y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, aparece con el 0,7%.

Con respecto a la valoración de los líderes políticos, todos suspenden. Sánchez es el mejor puntuado, con un 4,13, seguido de Yolanda Díaz, con un 3,94, de Feijóo, con un 3,54, y cierra la lista Abascal con un 3,01.

La mayoría de los encuestados expresa que tiene «ninguna confianza» (46,2%) o «poca» (24%) en el presidente español, Pedro Sánchez. Sólo un 21,6% le hace «bastante confianza», y un 7,1% «mucha».

Unos resultados similares a los de Feijóo. La mayoría le tiene «ninguna confianza» (45,9%) o «poca» (35,9%), y sólo un 13,4% le hace «bastante confianza» y un 3,2% «mucha».

Con respecto a los ministros, sólo aprueba al titular de Economía, Carlos Cuerpo. Obtiene una nota de 5,27. El resto se quedan entre el 4 y el 5, menos los casos de Fernando Grande-Marlaska, que se queda con un 3,84, y Ángel Víctor Torres, con un 3,9.

La vivienda, primer problema

La vivienda se sitúa como primer problema de los españoles. Lo señalan el 42,6% de los encuestados. Por detrás suyo se sitúa los problemas económicos, con el 21,2%, «el gobierno y partidos», con el 16,6%, los «problemas políticos en general», con el 15,9%, y los problemas relacionados con la calidad del trabajo, con el 15,3%. La independencia de Cataluña sólo preocupa el 0,3% de los encuestados y los «nacionalismos» el 0,5%.

División sobre la actuación de Trump en Venezuela

Una mayoría justa de los encuestados desaprueba la actuación del presidente norteamericano, Donald Trump, en Venezuela. El 50,3% cree que «no ha actuado correctamente», aunque un 28,6% cree que lo ha hecho «en parte correcta y en parte incorrectamente», y un 13,6% cree directamente que ha actuado «correctamente». De todos modos, el 61,5% cree que Trump «ha puesto en peligro la paz mundial», y el 71,8% que «ha vulnerado la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional».