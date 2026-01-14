Confirmado por la Guardia Civil: Esta es la baliza V-16 que tienes que comprar

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

En España todavía hay más de 10 millones de vehículos que no disponen de la baliza V-16 obligatoria, una cifra que evidencia que casi la mitad de los conductores han aplazado la compra a la espera de ofertas o de un posible cambio de criterio por parte de la DGT.

Aunque los precios han bajado y ya se pueden encontrar balizas por debajo de los 30 euros —cuándo al principio superaban los 50—, la Dirección General de Tráfico sólo ha hecho una marcha atrás parcial, permitiendo el uso de los triángulos de emergencia pero manteniendo la obligatoriedad de llevar la V-16.

Delante de este escenario, la Guardia Civil, que tiene contacto directo con la realidad de las carreteras, alerta sobre la importancia de escoger bien el dispositivo. J. Torre, guardia civil en excedencia y uno de los desarrolladores del sistema de balizas V-16, recomienda evitar las balizas importadas con problemas de calidad y posibles incumplimientos.

Según él, hay que desconfiar especialmente de las que cuestan menos de 30 euros y no están avaladas por un fabricante español, ya que los controles de calidad en España son mucho más exigentes que en otros países.

Torre también recuerda que algunas balizas fabricadas en China, a pesar de haber sido inicialmente homologadas por la DGT, han perdido esta homologación y ya no son válidas, hecho que obliga muchos conductores a comprar una nueva. «Lo mejor es no gastar dos veces», advierte, insistiendo en que la calidad y la garantía son claves en un dispositivo pensado para la seguridad vial.