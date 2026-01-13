Martes 13: tradición y percepción cultural en España

Este martes ha coincidido con que es día 13, fecha considerada por la tradición hispánica como día de mala suerte. Aunque la creencia tiene raíces históricas y culturales, especialistas señalan que su influencia en la vida cotidiana es principalmente simbólica.

El antropólogo Javier Morales señala que la asociación del martes con la guerra, derivada del dios romano Marte, y del número 13 con la ruptura de la perfección, ha dado lugar a una superstición persistente en España y otros países hispanohablantes. «Se trata de una construcción cultural que refleja cómo los mitos históricos continúan modelando ciertos comportamientos», explica Morales.

En la práctica, la jornada transcurre con normalidad sin alteraciones significativas. Algunas tiendas especializadas en objetos de buena suerte registran un ligero aumento de demanda, especialmente en amuletos y talismanes, aunque el fenómeno es puntual y localizado.

Expertos coinciden en que la superstición del martes 13 es un reflejo del valor cultural de los símbolos, más que un factor determinante en la vida diaria. «El martes 13 es interesante desde el punto de vista social y antropológico, pero no hay evidencia de que influya en la seguridad o en la economía de manera concreta», concluye Morales.