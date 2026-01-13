Confirmado: Estos son los pensionistas que tendrán que hacer la Declaración de la Renta en el 2026

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

La campaña de la Declaración de la Renta 2026, correspondiendo al ejercicio fiscal 2025, establece que no todos los pensionistas están exentos de presentar declaración. La normativa general indica que aquellos con ingresos anuales inferiores a 22.000 euros procedentes de un único pagador no tienen que declarar. No obstante, si los ingresos provienen de más de un pagador y la suma del segundo y siguientes supera los 2.500 euros, la declaración pasa a ser obligatoria, aunque el total sea inferior al umbral establecido. Eso afecta pensiones públicas, privadas, extranjeras, complementos de viudedad o incapacidad, y cualquier otro ingreso adicional.

Claves y fechas para la campaña 2026

Las declaraciones se podrán presentar de manera digital, telefónica o presencial, según el calendario establecido por la Agencia Tributaria: del 8 de abril al 30 de junio online; del 6 al 30 de mayo por teléfono con cita previa; y del 1 al 30 de junio presencialmente con cita. La administración recomienda utilizar preferentemente la vía digital para agilizar los trámites y evitar aglomeraciones.

Situaciones concretas para pensionistas

Un pensionista con una pensión pública de 21.800 euros no tendrá que presentar declaración, pero si percibe un complemento privado de 4.000 euros, supera el umbral del segundo pagador y tendrá que declarar. Situaciones similares se dan cuando se combinan pensiones y trabajos eventuales, o cuando se acumulan pensiones extranjeras.

Consultas habituales y recomendaciones

Las dudas más recurrentes incluyen: qué documentación hay que presentar, qué pasa si se deja de hacer la declaración y cómo tributan las pensiones extranjeras. También se interesan por deducciones específicas o declaraciones conjuntas. Las autoridades recomiendan consultar fuentes oficiales o asesores fiscales especializados para evitar errores y sanciones.