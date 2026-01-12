La Audiencia Nacional archiva la investigación por el apagón general al no encontrar indicios de un «sabotaje terrorista»

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la archivación provisional de la investigación abierta a raíz del apagón general del pasado 28 de abril al constatar que no hay ningún «mínimo indicio» que se tratara de un «sabotaje terrorista». El magistrado adopta esta decisión una vez recibidos todos los informes técnicos que pidió para analizar el corte eléctrico y confirmar que no hay elementos que permitan inferir que el origen de los hechos se encuentre en una acción de «terrorismo informático».

El juez añade que el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) emitió ocho informes que concluían que no había habido «ningún tipo de acción potencialmente maliciosa de carácter cibernético» que pudiera afectar a los centros auditados.

Se menciona un informe de la Comisaría General de Información basado en el estudio de 8.028 grabaciones y 1.296 correos electrónicos proporcionados por Red Eléctrica (REE) sobre las conversaciones y el intercambio de información de los centros de control entre las 00:00 horas del 18 de abril y las 00:00 horas del 30 de abril. Este análisis concluye que en ninguno de estos audios o correos se hace referencia a un ciberataque o intrusión a los sistemas de REE.

La Audiencia también recoge el informe del comité creado para analizar las circunstancias de la crisis eléctrica del 28 de abril, que señala que el corte eléctrico tuvo un origen «multifactorial». Así, se menciona la capacidad insuficiente del sistema para controlar la tensión, las «oscilaciones» de potencia y la caída de las centrales de generación. «De esta manera, se concluye que faltaron recursos de control de tensión, bien porque no estaban programados en suficiente número, bien porque los programados no los proporcionaban adecuadamente, o bien por una combinación de los dos factores, pero no para que faltaran al país, ya que había un parque de generación más que suficiente para responder», señala.

Según Calama, se puede concluir que no hubo ningún hecho con «relevancia penal» y que todo se quedaría en un conflicto de naturaleza “eminentemente administrativa y civil” relacionado con los diferentes operadores que intervienen en la generación de energía eléctrica.