El PSOE asegura que ninguna comunidad «pierde» con el nuevo modelo de financiación autonómica

El PSOE ha salido a defender al nuevo modelo de financiación autonómica de las críticas del PP, después del acuerdo alcanzado entre el ejecutivo español y ERC. La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada de los socialistas en Valencia, Pilar Bernabé, ha asegurado este domingo que con el nuevo modelo pactado «no hay una sola comunidad que pierda» y por eso ha instado al Partido Popular a explicar a los españoles «por qué los perjudica».

Los socialistas mantienen que esta es «una oportunidad única» para la mejora de la financiación de las autonomías y también que el nuevo modelo «corrige desigualdades». Además, Bernabé ha argumentado que se «blinda» el Estado del bienestar, y que no hay nada más patriótico que su defensa.

Para la socialista sería «imperdonable» que Alberto Núñez Feijóo obligue a sus presidentes autonómicos a decir no a la mejor propuesta de financiación que ni en los mejores sueños podrían imaginar los valencianos.

En la misma línea, la también diputada socialista ha puesto la Comunidad Valenciana como ejemplo de la ganancia que tendrán las diversas comunidades autónomas con el nuevo sistema, «si el gobierno valenciano acepta el sistema».

Y es que según el detalle presentado por la ministra de Hacienda el viernes, la comunidad se beneficiaría con 3.670 millones de euros más que con el actual modelo. «El presidente de la Generalitat (valenciana) le dijo a Pedro Sánchez en la Moncloa hace unas semanas que necesita 1.700 millones para cuadrar las cuentas; pues no son 1.700, son 3.670», ha reiterado Bernabé.