El mar Mediterráneo registró temperaturas más altas de la media en los años 2024 y 2025

Durante los años 2024 y 2025, la temperatura superficial del Mediterráneo ha registrado valores por encima del la media normal del periodo de referencia 1991-2020, de acuerdo a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La Agencia publica en X que la temperatura del Mediterráneo solo se acercó a los valores normales de forma puntual a finales de julio y comienzos de agosto y a mediados de octubre de los dos años.

Este pasado viernes, la revista Advances in Atmospheric Sciences publicó que los océanos de la Tierra almacenaron más calor en 2025 que en cualquier otro año desde que comenzaron las mediciones modernas y volvieron a alcanzar su máximo histórico, igual que en los nueve años anteriores.

Según la publicación, el calentamiento es desigual, así las zonas más cálidas son los océanos tropical y Atlántico Sur, el Pacífico Norte y el océano Austral.

El estudio ha combinado datos de los principales centros de datos internacionales y grupos de investigación independientes, incluidos el Copernicus Marine (el programa de observación de la Tierra europeo); el Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias; y NOAA/NCEI (el programa de vigilancia medioambiental estadounidense), y un metaanálisis oceánico (CIGAR-RT) de tres continentes Asia, Europa y América.

Todos ellos confirman que en 2025, el Contenido Calorífico del Océano (OHC, por sus siglas en inglés), es decir, el índice que refleja la acumulación de calor almacenado en el océano y que supone uno de los mejores indicadores del cambio climático a largo plazo, alcanzó el nivel más alto jamás registrado, lo que confirma el continuo aumento del calor del océano.

En las aguas circundantes a Canarias, en el Atlántico, predominaron las temperaturas superiores al promedio del período 1991-2020, si bien hubo períodos con aguas más frías de lo normal en 2025, especialmente a comienzos de marzo, entre finales de septiembre y mediados de octubre y en diciembre.