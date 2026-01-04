Sánchez hace una «condena rotunda» del ataque a Venezuela y defiende la importancia de un gobierno a favor de la paz

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha hecho una «condena rotunda» del ataque de los Estados Unidos en Venezuela. Lo ha hecho a través de una carta dirigida a la militancia del PSOE con motivo del inicio del año 2026, justo el día siguiente del ataque de los EE.UU. en el país y de la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

En la misiva, Sánchez se refiere a «la reciente violación de la legalidad internacional» y asegura que «condena con rotundidad» el acto. Según Sánchez, estos hechos «recuerdan como de importante es tener un gobierno en España que abogue y defienda, siempre y donde sea, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos».

A lo largo del sábado, Sánchez ya se refirió a la agresión de los Estados Unidos. En un inicio, hizo un llamamiento a la desescalada y pidió al presidente de los EE.UU., a Donald Trump, que respetara el derecho internacional.

Después de la rueda de prensa de Trump, en el que anunció que controlarán Venezuela hasta que haya una transición, Sánchez aseguró que España «no reconoció el régimen de Maduro» ni tampoco «reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo».

Carta a la militancia

Sánchez ha aprovechado el inicio del año 2026 para dirigir una carta a toda la militancia socialista. Según explica, es «consciente de las dificultades» que se viven en el Estado, con «una coalición PP-Vox y sus cómplices que seguirá atacando el gobierno español con todo lo que tengan, aunque implique sobrepasar los límites de la verdad y de la democracia».

En este contexto, el presidente del gobierno español ha remarcado que no quiere «tirar la toalla» y que no renunciará a culminar la legislatura. «A pesar de las dificultades del momento, nos mantenemos firmes en nuestras convicciones; afrontamos el 2026 cargados de energía, nuevas políticas y la ambición de siempre, y no retrocederemos: seguiremos adelante», ha prometido.

A la carta, Sánchez también alerta sobre la «internacional de ultraderecha» y asegura que España es «el contrapeso mayor en Europa» contra su avance. «Es una de las pocas voces que todavía defienden con firmeza la paz, el derecho internacional, el estado del bienestar, los derechos laborales, los compromisos climáticos y el feminismo,» afirma al dirigente socialista, que asegura que el gobierno español significa «esperanza» para otros países.

Por todo ello, Sánchez ha querido pedir a la militancia del PSOE «convicción, cabe bien alto, valentía y determinación» para que el gobierno español «pueda seguir avanzando».