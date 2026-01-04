Indonesia confirma que ha recuperado el cadáver de uno de los valencianos muertos en el naufragio de un barco turístico

Imagen de archivo de uno de los equipos de investigación de IndonesiaEFE

Los equipos de rescate de Indonesia han confirmado que han podido recuperar el cadáver de uno de los valencianos muertos en un naufragio el 26 de diciembre. Concretamente, se trata de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B de la Valencia, según ha confirmado el oficial de la Agencia Nacional para la Búsqueda y el Rescate de Indonesia (BASARNAS), Fathur Rahman.

«De acuerdo con los resultados del proceso de identificación, podemos afirmar que se trata de Fernando Martín, de 44 años», ha confirmado Rahman en un vídeo. Les otras tres víctimas mortales del naufragio son tres menores, hijos de Martín. El día 29 de diciembre ya se encontró una de las víctimas.

El accidente se produjo la noche del 26 de diciembre en el estrecho de la Isla de Padar, en el este de Bali, donde el barco turístico donde viajaba la familia y otros turistas naufragó a causa del fuerte oleaje.

Los equipos de emergencias pudieron rescatar a siete personas del agua -dos turistas españoles, un guía turístico y cuatro tripulantes.