Feijóo califica de «histórica» la captura de Maduro y rechaza que Delcy Rodríguez lidere Venezuela

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de «histórica» la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos después de la intervención del ejército norteamericano en Venezuela.

En un comunicado difundido a sus redes sociales, Feijóo se ha referido, también, al futuro de Venezuela y ha advertido que «no puede dirigirlo quien ha sido la mano derecha de Maduro durante los últimos años».

«Delcy Rodríguez, cómplice y protagonista de la dictadura, de la corrupción y del saqueo de Venezuela, representa el pasado más oscuro», ha subrayado. Por otra parte, ha reivindicado el papel de la opositora Corina Machado y ha dicho que dejarla al margen implicaría «perpetuar el abuso y la arbitrariedad».

Al comunicado, el líder del PP denuncia que no se puede presentar como solución o como figura de transición» alguien que está «sancionado por la Unión Europea y por los Estados Unidos por violaciones masivas de derechos humanos» porque «no sería más que una operación de continuidad del régimen», en referencia a la hasta ahora vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el sábado que Rodríguez ejerciera como presidenta a raíz de «la ausencia forzosa» de Maduro.

Para Feijóo, la solución pasa por los líderes opositores Edmundo González y María Corina Machado, que cree que son «la vía democrática, pacífica y constitucional». «Les dictaduras no se derrocan a medias y la apertura de un tiempo nuevo exige que los venezolanos tengan voz y la capacidad de decidir sobre el rumbo de su país», ha defendido el líder del PP, que ha añadido que la libertad de Venezuela «tiene que estar llena».

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en una rueda de prensa el sábado por la tarde que los EE.UU. controlarán Venezuela durante la transición, y que durante este periodo explotarán los recursos petrolíferos del país. En esta misma rueda de prensa, Trump afirmó que María Corina Machado «no tiene el apoyo ni el respeto» para gobernar el país y que ponerla al frente de la nueva Venezuela sería «muy complicado».

Feijóo, en cambio, ha vuelto a defender que Machado tiene que formar parte del proceso» porque «dejarla fuera sería peor que una injusticia personal, sería perpetuar el abuso y la arbitrariedad». El líder popular ha asegurado que la opositora «es quien ha llevado a Venezuela hasta las puertas de la libertad», y ha reivindicado «el voto libre, el estado de derecho y el respeto a las libertades individuales».

Al comunicado, el líder popular asegura que en Venezuela «se ha derrotado un mal» e insiste en que la captura de Maduro «es una buena noticia». «Un régimen dictatorial, represor, que ha provocado la ruina de un país rico, la destrucción de sus instituciones y el éxodo mayor de Iberoamérica, ha sido decapitado; y millones de venezolanos a quien se arrancó de cuajo los derechos, las oportunidades, y su país respiran hoy con una nueva esperanza», ha expresado.

Feijóo se ha reafirmado en el con respecto al estado de derecho y al derecho internacional. En este contexto, no se ha referido al ataque de los Estados Unidos en Venezuela sino que ha dicho que «el régimen criminal de Maduro» fue quien «despreció la orden basado en reglas e ignorar la soberanía del pueblo venezolano». «Revertirlo es, por lo tanto, imprescindible», ha insistido.

Bendodo dice que Sánchez «se pone en el lado incorrecto de la historia»

Por su parte, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha criticado la carta que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha hecho llegar a la militancia del PSOE este domingo por la mañana. En declaraciones a los medios desde Marbella, Bendodo ha asegurado a Sánchez «se pone en el lado incorrecto de la historia».

