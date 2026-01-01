2026 trae la V-16, el teléfono 018 para víctimas de tráfico y el seguro del patinete

Vista de la baliza luminosa V-16 conectada, único dispositivo autorizado para señalizar una avería o incidencia en carretera.EFE

El año 2026 comienza con importantes novedades en materia de tráfico: la baliza V-16 conectada que sustituye a los triángulos de emergencia, el teléfono 018 de atención a las víctimas de siniestros viales y el seguro obligatorio para los patinetes eléctricos, entre otras.

La V-16 llega con dudas y polémica

Todos los turismos, furgonetas, autobuses, camiones y conjuntos de vehículos no especiales deberán llevar a partir del 1 de enero la baliza luminosa V-16 conectada, único dispositivo autorizado para señalizar una avería o incidencia en carretera.

A pocos días de la entrada en vigor de esta baliza luminosa que sustituye a los triángulos de emergencia, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha tenido que salir al paso para aclarar dudas y bulos difundidos en redes sociales.

Así, ha dejado claro que el objetivo de la nueva señalización es reducir la posibilidad de accidente, pues cada año fallecen en España alrededor de 25 personas atropelladas en carretera que habían bajado del vehículo, muchos de ellos mientras intentaban colocar los triángulos.

Cuando se activa la V-16 envía a DGT 3.0 la ubicación exacta del vehículo para que en tiempo real pueda llegar al resto de conductores que circulen por la zona a través de los paneles de mensaje variable y de los navegadores.

Desde Tráfico también han tenido que salir al paso de las críticas al hecho de que la baliza esté conectada asegurando que solo transmite la posición del vehículo pero no recoge ni emite información del mismo ni del conductor.

Las balizas son anónimas, no están asociadas a ningún vehículo, a ninguna matrícula ni a un conductor en concreto. Si alguien tiene dos coches la puede poner indistintamente en uno u otro.

Para señalizar una emergencia, solo hay que encenderla, abrir la ventanilla y colocarla en el techo o en una zona visible del vehículo lo más alto posible.

La baliza tiene que estar homologada y la DGT recomienda, antes de comprarla, consultar su web, en la que se recoge el listado de marcas y modelos certificados. Cuatro de ellos, que ya se encontraban en el mercado, fueron retirados hace unos días.

Desde la DGT han explicado a EFE que se trata de un tema solo administrativo y no técnico por lo que los conductores que hayan comprado esos modelos podrán seguir usándolos hasta del final de su vida útil (12 años).

A pesar de que la V-16 aun no es obligatoria ya hay conductores que la están usando. DGT 3.0 está recibiendo una media de entre 500 y 600 activaciones diarias, según los datos facilitados a EFE por Tráfico.

El teléfono 018

También en 2026 se pondrá en marcha el teléfono de atención a víctimas de tráfico, el 018, una histórica reivindicación de las asociaciones, aunque aun no hay fecha concreta para su entrada en funcionamiento, los responsables de tráfico confían en que sea en el primer trimestre.

Los siniestros de tráfico constituyen una de las principales causas de mortalidad y de lesiones graves en nuestro país. Aunque las cifras van bajando, el número anual de fallecidos en vías interurbanas y urbanas lleva años rondando los 1.700. El año pasado en concreto murieron 1.785 personas.

Más allá de sus consecuencias físicas, estos siniestros generan impactos emocionales, sociales y económicos de enorme magnitud para las víctimas y sus familias y el objeto de este nuevo servicio es situar su atención como una política pública prioritaria, señala la resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, que habilitaba la línea gratuita.

La DGT es la entidad prestataria del servicio telefónico 'Línea de atención a víctimas de siniestros viales, proporcionado a través del número 018, un servicio de atención de alcance nacional, gratuito y accesible.

A través de este teléfono se proporcionará atención con profesionales de trabajo social, psicólogos y juristas especializados, así como orientación y seguimiento de los casos, y coordinación con asociaciones de víctimas y otros organismos.

El servicio velará porque los usuarios con discapacidad auditiva o del habla dispongan de las facilidades que permitan su adecuada atención, teniendo en cuenta sus necesidades específicas.

Seguro obligatorio para patinetes eléctricos

El año comienza también con el seguro de responsabilidad civil obligatorio para los vehículos personales ligeros, categoría en la que entran los patinetes eléctricos, que han experimentado un boom en los últimos años.

A pesar de que la ley aprobada el pasado mes de julio tenía previsto el seguro obligatorio para estos vehículos a partir del 2 de enero de 2026, no será así puesto que todavía se está tramitando el Real Decreto que regula el registro desarrollado por Tráfico.

Por ello, la medida no estará vigente hasta que el registro de inscripción esté debidamente regulado y operativo, según ha aclarado recientemente la DGT.

No obstante, recuerda que aquellos con un peso superior a los 25 kg y velocidad superior a 14 km/h, deberán estar asegurados antes del 26 de enero sin necesidad de inscripción previa en este registro.

La Memoria de la Fiscalía correspondiente a 2024 alertaba de un incremento de la siniestralidad vial en las ciudades asociada a los patinetes, así como la manipulación de éstos para alcanzar "elevadas" velocidades superiores a las de sus características técnicas.

Además, la siniestralidad de estos vehículos sigue aumentando. El pasado año se registraron 7.423 siniestros con víctimas en los que fallecieron 19 personas (9 más que un año antes) y otras 459 tuvieron que ser hospitalizadas (118 más).

A partir de este año, en fecha aún por determinar, todo propietario de un vehículo personal ligero que cumpla los requisitos legales para circular estará obligado a suscribir y mantener en vigor un contrato de seguro que cubra la responsabilidad civil hasta una determinada cuantía mínima.

La ley 5/2025 de julio fija que para los daños a las personas será de 6.450.000 euros por siniestro, cualquiera que sea el número de víctimas; y en los daños a bienes, 1.300.000 euros por accidente.

No disponer del seguro a partir de su entrada en vigor conlleva una multa que puede llegar a los 1.000 euros.

¿Llegará la rebaja de la tasa de alcohol al volante?

El año 2025 acaba sin que se haya materializado la bajada de la tasa de alcohol al volante puesto que la proposición de ley del grupo socialista por la que se reforma la ley de tráfico en la que se materializa esta medida está bloqueada en el Congreso.

El objetivo de la nueva ley es fijar una tasa única e igual para todos los conductores que pasará de 0,50 gramos por litro de sangre a 0,20 (o de 0,25 miligramos por litro de aire aspirado a 0,10), lo que equivale a «tolerancia cero», según ha advertido en diversas ocasiones el director de la DGT, Pere Navarro.

El pasado mes de marzo el Pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la proposición de ley socialista, con la abstención del PP y el rechazo de Vox, y a partir de ese momento se abrió la fase de presentación de enmiendas que se amplió en varias ocasiones.

En estos momentos, la iniciativa se encuentra a la espera de ser aprobada en la Comisión de Interior de la Cámara Baja con competencia legislativa plena.

Tanto el ministro del Interior como Pere Navarro han urgido a los grupos parlamentarios a aprobar la ley cuanto antes al considerar que «no hay excusa» para no hacerlo.

La rebaja de la tasa está avalada por una recomendación de la Comisión Europea como medida para disminuir la siniestralidad, así como por las peticiones de numerosas asociaciones de víctimas y fundaciones del ámbito de la seguridad social.

Además, países como Suecia y Noruega, referentes en este campo, tienen también establecido una tasa del 0,2.