Los jóvenes ya pueden registrarse para conseguir el abono único de transporte para trenes y autobuses estatales

El abono único de transporte estará disponible a partir del 19 de enero por 30 euros al mes para los menores de 27 años. El Ministerio de Transportes ha abierto el registro en línea para que los jóvenes puedan obtener el código de descuento, necesario para viajar con trenes de Rodalies, servicios de media distancia y autobuses de la red estatal.

Los menores tienen que completar el registro introduciendo sus datos personales o utilizando el sistema de identificación 'Cl@ve', mientras que los adultos podrán adquirir el título directamente por 60 euros mensuales, sin necesidad de registro. El nuevo abono único está pensado para simplificar los desplazamientos regulares en transporte público dentro de todo el Estado y reducir el coste mensual para los jóvenes. Sin embargo, no será válido para viajes en trenes de alta velocidad.

En Cataluña, la Generalitat ha indicado que el título será compatible con los sistemas integrados a partir del segundo semestre del 2026, todavía sin detallar cómo se implementará.

Los jóvenes tienen que completar un registro en línea, introduciendo sus datos personales o utilizando el sistema de identificación 'Cl@ve'. Una vez finalizado, reciben un código que se tiene que utilizar para adquirir el abono en los canales de venta habituales.

El registro tiene que realizarse como mínimo 24 horas antes de la primera emisión. La validez del título empezará dentro de los 30 días posteriores a la compra y tendrá una duración de un mes.

Los mayores de 26 años podrán adquirir directamente el abono sin ningún registro. La primera compra genera un localizador único que identificará el título en todas las reservas posteriores sin coste adicional.

Esta medida quiere facilitar el acceso al transporte público de los jóvenes e incentivar los desplazamientos regulares con billetes más económicos y prácticos.

El Consejo de Ministros aprobó el 23 de diciembre el abono único, con una inversión prevista de 1.371 millones de euros para desplegar el nuevo sistema en todo el Estado.