El informe externo sobre los pagos en efectivo del PSOE descarta financiación irregular

El informe externo que el PSOE encargó a profesores universitarios sobre los pagos en efectivo del partido entre 2017 y 2024 concluye que todos los movimientos de caja están «correctamente documentados» y tienen origen bancario, según han adelantado El País y la Cadena Ser.

Según esta auditoría de 108 páginas, el PSOE tiene un sistema de caja «coherente, cerrado y verificable». El documento descarta ninguna financiación irregular, pero también pone de manifiesto que «en pocas ocasiones» durante la etapa en que José Luis Ábalos estuvo secretario de Organización el partido tuvo gastos «notoriamente improcedentes», como tickets de restaurante caros y una factura de nueve personas en un restaurante de Valencia el día de Navidad.

El PSOE pidió la auditoría externa a los profesores de la Universidad Autónoma de Madrid Félix Vega y César Martínez después de la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que implicaba lo entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en la supuesta trama de corrupción de Ábalos y de su exasesor, Koldo García.

El partido ya hizo llegar toda la documentación de los gastos y adelantos pagados durante este periodo al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga los pagos en una pieza separada y que ya ha tomado declaración al exgerente del partido Mariano Moreno y a una trabajadora de la formación.

La auditoría descarta la existencia de una financiación irregular del partido y afirma que «todas las entradas de efectivo tienen un origen bancario o responden a ajustes de anticipos». También asegura que todos los pagos de caja están correctamente documentados, y no encuentra ningún indicio de fondos no declarados o sin trazabilidad.

Así, apunta que en todos los ejercicios la caja se nutre de ingresos hechos desde una cuenta del partido al BBVA que disponen de justificante bancario. Son 39 ingresos de un total de 940.388 euros, y «no existe ningún movimiento de efectivo de origen externo en el circuito ordinario de tesorería».

Con todo, el informe apunta que en algunas ocasiones hay gastos «notoriamente improcedentes». En concreto, habla del pago de nueve menús de un día de Navidad, otros menús infantiles, dos tickets de cena en el restaurante ‘La Chalana’ de Madrid y una factura ilegible por el paso del tiempo por valor de 703,95 euros.

Los dos profesores universitarios consideran «excesivos» los gastos de restaurante que superan los 60 euros por persona, y apuntan que aunque entre 2017 y 2019 menos del 5% de los tickets superaban esta cantidad, en el 2020, el último año de Ábalos como secretario de Organización, se dispararon un 25%.

La auditoría también concluye que no hay «un riesgo fiscal significativo» con respecto a las retenciones del IRPF o el Impuesto de Sociedades, y apuntan que los gastos respondían al reembolso de gastos.