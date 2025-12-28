Las fuertes lluvias dejan un muerto y dos desaparecidos en Andalucía

Un grupo de voluntarios en el río Fahala a su paso por Alhaurín el Grande busca junto a la Guardia Civil a dos hombres que se encontraban desaparecidosEFE / Carlos Díaz

La Guardia Civil ha hallado el cuerpo sin vida de uno de los dos hombres que estaban desaparecidos después de que un río arrastrara la furgoneta en la que viajaban en Alhaurín el Grande (Málaga) debido a las intensas lluvias en la provincia.

La furgoneta con los dos hombres, de 53 y 54 años, había sido localizada en la mañana de este domingo volcada en el cauce del río Fahala y no se tenía noticias de ellos desde anoche.

Además, un amplio dispositivo conformado por la Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil busca desde esta mañana en Granada a un joven vecino de Zujaira que ha sido arrastrado este domingo por la corriente del arroyo de la Cañada, en el término municipal de Íllora, cuando intentaba cruzar el cauce desbordado con su motocicleta junto a un amigo que ha logrado ponerse a salvo.

De acuerdo a los datos del instituto armado, los hechos se han producido en la carretera GR-3409, que une las localidades de Puerto Lope y Obéilar, en un momento en el que el arroyo bajaba con un gran caudal debido a las fuertes precipitaciones registradas en la zona.

El temporal avanza hacia el este

Tras una noche de desalojos e inundaciones en la provincia de Málaga, el nuevo temporal avanza este domingo por el sureste y este peninsular, donde la vega del Segura (Murcia) ha estado toda la mañana en aviso rojo por lluvia, y Granada, Almería y la Comunidad Valenciana están en naranja.

Una tromba a agua ha sacudido la provincia de Murcia desde la madrugada, alcanzando gran intensidad entre las 9:00 y las 12:00 de esta mañana en la vega del Segura. Los acumulados podrían haber llegado a 65 litros en una hora.

Los municipios murcianos de Fortuna, Albanilla, Santomera, Murca y Beniel han vivido las tormentas más intensas. Y la propia Murcia capital ha tenido embolsamientos de agua en algunas calles y desbordamiento de ramblas.

La zona sigue en aviso naranja por precipitaciones persistentes, al igual que el litoral de Andalucía oriental y la Comunidad Valenciana, donde han tenido que desalojar de forma preventiva varias viviendas en el municipio alicantino de Benferri.

En Alicante se han desbordado varios barrancos en la rambla del río Vaca (en la comarca de La Safor) y de Abanilla, en Orihuela. A las 16:00 horas, la mayor cantidad de lluvia se concentra en las comarcas de La Safor y La Ribera, especialmente en Simat, Carcaixent, l'Alcudia y Guadassuar.

En Valencia, en aviso rojo, la precipitación acumulada en una hora puede ser de 40 litros por metro cuadrado. Se esperan acumulaciones de 150 litros por metro cuadro en menos de 12 horas en algunos puntos de la provincia y localmente se podrán superar los 180 litros.

La vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, ha contactado con los presidentes de la Comunitat Valenciana, Andalucía y Región de Murcia y se ha puesto a disposición «para atender cualquier necesidad».

Desalojos y rescates

En Málaga, que estuvo hasta las 4:00 de la madrugada en aviso rojo, el río Guadalhorce alcazó niveles de cauce históricos, aunque a esta hora su nivel es descendente, y en los municipios de Cártama y Alhaurín de la Torre hubo que hacer desalojos y rescates. La provincia ha registrado más de 340 incidencias en 27 municipios.

El temporal se ha ido trasladando a primera hora desde Málaga al litoral de Granada y Almería. Y, en esta última provincia, al valle de Almanzora y Los Vélez. La precipitación acumulada en 12 horas podría llegar a los 80 litros por metro cuadrado este domingo en algunos puntos de esas dos provincias.

En aviso amarillo por lluvia, pero con riesgo más moderado, están también Albacete, Alicante, Teruel y Castellón, y las zonas de montaña de Girona por riesgo de aludes.

Por su parte, Cataluña mantiene activadas las alertas por elevado riesgo de aludes en el Pirineo y Prepirineo y por la posibilidad de que se produzcan inundaciones por el intenso caudal de los ríos, que bajan por encima de sus valores habituales tras el temporal de los últimos días, que se aleja de la comunidad.

El temporal irá abandonando la Península mañana, dejando todavía precipitaciones localmente fuertes en la Comunidad Valenciana, Baleares y litorales de Almería y Murcia, e irá dejando paso a un tiempo anticiclónico en la Península, con abundante nubosidad baja en vertientes atlántica y cantábrica, y Ebro.

Tráfico afectado

Seis carreteras secundarias tenían al mediodía de este domingo cortes por la lluvia en Córdoba, Almería, Murcia, Girona y Castellón, mientras que la nieve y el hielo afectan a trece vías secundarias, con tramos cortados en nueve, y hay retenciones en varios puntos de la red viaria.

Respecto al hielo y la nieve, la situación es similar a la de anteriores jornadas. Hay nueve tramos de carreteras cortadas en Almería, Granada, Asturias, Salamanca, Barcelona y Navarra, la mayoría en zonas de montaña y es obligatorio el uso de cadenas o de neumáticos de invierno en otras cuatro vías.