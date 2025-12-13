España consigue 143 días de pesca en el Mediterráneo para el 2026 con las mismas compensaciones

El ministro de Agricultura y Pesca del gobierno español, Luis Planas, conversando con el comisario europeo de Pesca, Costas KadisConsejo de la UE

"Ha sido un debate muy intenso e importando", ha dicho Planas después del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE donde se han cerrado las cuotas para el próximo año. El ministro español ha dicho que se trata de un "buen resultado" porque la negociación partía de una propuesta que daba poco más de 9 días por término medio por embarcación para salir a pescar todo en el 2026.

"La discusión ha sido francamente difícil. Partíamos de una propuesta de únicamente nuevo días. La base era tremendamente desequilibrada. Después de dos días de trabajo y discusión, hemos conseguido 143 días para nuestras embarcaciones en el Mediterráneo. De 9 días en 143. Es un éxito evidente", ha celebrado Planas.

El ministro detallará el sábado a las 10 h el acuerdo alcanzado con la Comisión Europea. En el mensaje por vídeo, Planas asegura que el sector podrá salir a pescar 143 días sin tener que aplicar nuevas medidas que compensen el impacto de su actividad.

Durante la negociación, España, Francia e Italia han hecho frente común para conseguir arañar más días a la Comisión Europea. Les negociaciones empezaron el jueves a primera hora de la mañana y se han alargado hasta la madrugada de este sábado.

Mismas medidas compensatorias



El documento que el ejecutivo de Ursula von der Leyen había puesto sobre la mesa de negociación planteaba una reducción del 65% de los días de pesca para la flota de arrastre de Cataluña en el 2026, que reducía los 27 días actuales a 9,7 días por embarcación para todo el año.

La propuesta de Bruselas, igual que el año pasado, iba acompañada de un paquete de medidas de compensación que permitirían en el sector catalán salir al mar más días, hasta llegar a los niveles de pesca del 2024.

Algunas de estas medidas son el uso de mallas con agujeros mayores, la instalación de puertas hidropulsades o las vedas a más profundidad. La mayoría de estas soluciones ya han sido implementadas por el sector este año y en las últimas semanas el gobierno español había pedido reiteradamente al ejecutivo comunitario que las cuotas del 2026 tenían que "reconocer" el esfuerzo hecho por el sector los últimos doce meses.

En su propuesta inicial, la Comisión Europea reclamaba en el sector introducir nuevos métodos de conservación medioambiental para poder trastear los mismos días que el 2024, es decir, entre 130 y 140 días. Entre las medidas que planteaba Bruselas como adicionales para el 2026 estaba la introducción de la prohibición de pescar en zonas de menos de 600 metros de profundidad o ampliar las áreas protegidas.

No obstante, Planas ha asegurado que los pescadores en el Mediterráneo podrán salir a pescar 143 días -los mismos que en el 2025- sin necesidad de tener que aplicar ninguna nueva medida selectiva. "Únicamente con las vigentes en el 2025 se podrán conseguir estos 143 días", ha concluido al ministro.