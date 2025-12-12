El PP (22,4%) recorta distancias y se sitúa a 9 puntos del PSOE (31,4%), según el CIS de diciembre

El PP recorta distancias con el PSOE y se sitúa a 9 puntos de los socialistas, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de diciembre.

Así, el PSOE ganaría las elecciones españolas, con un 31,4% en intención de voto, pero perdería 3 puntos con respecto al barómetro de octubre (34,8%). En segundo lugar, el PP pasaría del 19,8% de hace dos meses a un apoyo del 22,4% ahora, de manera que sube ligeramente, y se situaría a 9 puntos de los socialistas.

Por detrás se mantienen Vox (17,6%, para el 17,7% de octubre) y Sumar (7,8% por el 7,7% de hace dos meses). Podemos bajaría del 4,9% al 4,1%, ERC subiría ligeramente (del 2% al 2,1%) y Junts bajaría del 1% al 0,8%. También aparece Aliança Catalana, con un 0,5% en intención de voto.