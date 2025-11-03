Mazón dimite pero no convoca elecciones y apuesta por investir a otro presidente con el apoyo de PPCV y Vox

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la declaración institucional por el primer aniversario de la tragedia de la dana.Generalitat Valenciana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado su dimisión en el cargo, pero no convocará elecciones anticipadas. En una declaración institucional este lunes por la mañana, un año después de la dana, Mazón ha admitido "errores" con la gestión de la dana de ahora hace un año, y ha denunciado una "campaña brutal" contra él.

El todavía presidente apuesta ahora por investir a otro líder con el apoyo de PPCV y Vox. Mazón ha hecho público el resultado de su proceso de reflexión este lunes por la mañana, después de que este domingo mantuviera conversaciones con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La posibilidad de que Mazón dimitiera un año después de la dana había ido ganando fuerza en las últimas horas. La expectación originó una concentración ayer delante del Palau de la Generalitat para exigir que dejara el cargo.

Mazón anunció el jueves, después del funeral de estado por las víctimas de la gota fría donde fue increpado, que haría una reflexión interna y comparecería en los "próximos días", sin concretar por qué ni cuándo. "Me hago cargo del día de ayer y no dejo de pensar, en lo que significa el día de ayer," dijo en referencia al funeral. "Habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión", se limitó a asegurar.

La semana pasada más de 50.000 personas –según el gobierno español– llenaron el centro de Valencia en una nueva manifestación exigiendo la dimisión de Mazón. El presidente valenciano está en el foco de la diana desde los aguaceros de octubre de 2024, que tuvieron lugar mientras él se reunía con una periodista en un restaurante.

La justicia quiere aclarar si estaba informado de las riadas y de cuándo asumió el control del dispositivo de emergencias. A raíz de la dana, que dejó 229 muertos, anunció una remodelación de su gobierno pensada para la reconstrucción del Horta Sur con cambios en algunas consejerías.