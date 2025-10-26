Sanidad evacua a 19 niños palestinos de la Franja de Gaza para que sean tratados en España

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El gobierno español evacua a 19 niños palestinos y 73 acompañantes de la Franja de Gaza para que puedan ser tratados en hospitales de toda España, algunos de ellos en Cataluña, según ha informado el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

El grupo, de 92 personas, ha sido conducido hasta la frontera entre Palestina y Jordania, donde las autoridades israelíes les ha entregado en un equipo del ministerio encabezado por la ministra Mónica García y con personal médico movilizado especialmente por el caso.

Médicos Sin Fronteras ha supervisado a los pacientes en el traslado hasta la base de Ammán. Los menores son pacientes de traumatología por los ataques de la guerra, pero también de oncología y hematología, cardiopatías congénitas, neurología, nefrología, oftalmología y gastroenterología.

Se trata de la quinta operación de evacuación de este tipo. Se prevé que el grupo de 92 personas llegue a Torrejón de Ardoz este lunes de madrugada.

Como en las cuatro evacuaciones anteriores, la operación ha sido coordinada por el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de Coordinación de Respuesta a Emergencias de la Comisión Europea (ERCC).

Por esta operación se han movilizado dos aviones del ejército y más de una docena de militares de la Unidad Médica de Aeroevacuación –entre los cuales hay médicos, enfermeros de vuelo, intensivistas y técnicos sanitarios–, que velarán por la seguridad y la salud de los pasajeros durante el viaje a España.

García ha garantizado que el gobierno español hará a todo lo que pueda «para socorrer la población palestina víctima de la brutal ofensiva de Israel, que no se acaba a pesar del alto el fuego». «El infierno en que Netanyahu ha convertido su tierra sólo se puede describir como genocidio», ha dicho.

Los pacientes serán distribuidos en hospitales de Cataluña, Castilla La Mancha, Asturias, Castilla y León, el País Vasco, Navarra, Murcia y Aragón, todo según las diversas patologías.