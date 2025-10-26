El PP dice a Junts que «ya es hora de plantarse de verdad» y dejar de apuntalar un gobierno corrupto»

Imagen de archivo del vicesecretario de Coordinación de Política Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, en una atención a los mediosACN

El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, se ha dirigido este domingo directamente a Junts, el día antes de la reunión para decidir sobre el apoyo al ejecutivo de Pedro Sánchez. «Ya es hora de plantarse de verdad y de dejar de apuntalar un gobierno corrupto», ha reclamado Bendodo, que ha recordado las palabras de Míriam Nogueras sobre «la hora del cambio».

«Es hora que los socios de Sánchez se den cuenta de que están dando apoyo a un gobierno que los ha engañado y que ha jugado de farol con la amnistía prometida», ha continuado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, que también ha afirmado que Sánchez se arrastrará muy pronto fuera de España para fotografiarse con Puigdemont.

«Que Sánchez deje de tomar el pelo a los españoles, se deje de embudos y nos diga cuál quiere en Bélgica o Suiza cogerá para reunirse con Puigdemont», ha insistido Bendodo, en que recrimina al presidente español y líder del PSOE que corra a encontrarse con un «prófugo» de la justicia para aguantar «15 minutos más en la butaca de la Moncloa».

«Eso lo veremos con nuestros ojos y será la última vergüenza que hará Pedro Sánchez», ha lanzado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, que ha participado en Madrid en la presentación de la campaña del PP contra la tasa de basura. De hecho, Bendodo ha hablado de una nueva «semana horribilis» de Sánchez con su declaración en el Senado sobre los casos de corrupción al PSOE.

«Que explique de una vez por todas el origen de la presunta caja B del PSOE y el porqué él cobraba en efectivo», ha reclamado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP. «Tiene una oportunidad en el Senado para explicar toda la verdad y decir que está dispuesto a colaborar con la Justicia», ha añadido Bendodo.

«De hecho, que haya tenido que estirar de Zapatero, de los viajes al extranjero, de Franco y del cambio de hora define perfectamente el estado del nerviosismo en el cual está», ha concluido el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP.