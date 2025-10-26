Mazón dice que si volviera a llover igual que el día de la DANA «volvería a pasar lo mismo»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, asegura este domingo en una entrevista en 'El Español' que si volviera a llover igual que el día de la dana «volvería a pasar el mismo» porque el gobierno español «no ha movido ni un papel».

Al día siguiente de una gran manifestación en Valencia para exigir su dimisión, Mazón dice que todavía no ha tomado «ninguna decisión» sobre si dimitir o no en caso que se lo impute en la investigación judicial por la dana. Según afirma, «lo único» que pide es que «los satélites del gobierno español no llamen 'asesino' a quien no tenía la información para actuar».

Mazón también critica al presidente español, Pedro Sánchez, para no coordinarse con él. «No se pueden hacer dos planes de reconstrucción», dice. Precisamente este domingo, el presidente español ha acusado a Mazón de haber hecho una gestión «negligente» de la dana ahora hace un año, y ha descrito como «indecente» que Alberto Nuñez-Feijóo lo mantenga al frente de la Generalitat.