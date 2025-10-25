El PSOE acusa al PP de tener un «modelo criminal» de gestión que «mata»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El PSOE ha acusado este sábado en el PP de tener un «modelo criminal» de gestión pública, y ha advertido que la «mala política mata». En una intervención desde León, la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, ha dicho que «cuanto peor es la gestión de los presidentes autonómicos del PP, más es el ruido que hace Feijóo para tapar todo el daño que van dejando».

Según Torró, en el PP «primero esconden la cabeza bajo tierra como un avestruz, y después llega la hora de las mentiras y las excusas». «Lo hemos visto con Ayuso en la pandemia, con Mazón y Dana, Mañueco y los incendios y ahora con Moreno Bonilla y los cribados», ha apuntado.

La socialista ha recriminado al líder popular que «siempre» hable mal del gobierno español a la Unión Europea. «Su patriotismo es un animal mitológico, igual que su moderación», ha afirmado.

Torró ha dicho que la «mezquindad» del PP «no tiene límites», y ha contrapuesto sus políticas con las del gobierno socialista. «El gobierno español demuestra que las crisis pueden superarse sin que las paguen los de siempre, con políticas sociales y solidarias que protejan a la gente, y no con recortes austericidas que lo asfixian», ha destacado.