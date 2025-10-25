Una manifestación multitudinaria en Valencia exige la dimisión de Mazón un año después de la DANA

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Decenas de miles de personas recorren las principales calles del centro de Valencia este sábado para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, cuando faltan sólo cuatro días para el primer aniversario de la dana de 2024. Bajo el lema 'El pueblo viene crecido', los manifestantes han proclamado consignas en contra de la gestión de la catástrofe, que provocó la muerte de 231 personas.

La movilización, convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de la Comunidad Valenciana, ha contado también con la participación de las asociaciones de víctimas de la gota fría y los comités locales de emergencia y se ha convertido en un homenaje a todos los damnificados por la tragedia.

La manifestación se ha convocado a las 18.00 horas la plaza de Sant Agustí con la previsión de que recorra las calles Xàtiva, Colom, Palau de la Justicia, Alfons el Magnànim, la Pau, la plaza de la Reina, las calles Brodadors y Micalet, para acabar en la plaza de la Virgen.

Desde buen inicio los participantes han lanzado proclamas contra el gobierno valenciano como «presidente en Picassent», en referencia a la prisión del Horta Sur, «Mazón dimisión» y «más bomberos y menos toreros». No ha empezado a andar hasta pasadas las 18.30 horas.

Les entidades convocantes han atendido la prensa al inicio de la marcha y han lamentado que muchos de los problemas que hubo el 29 de octubre de hace un año «siguen pendientes» de resolver. «Hace un año que se ahogaron, y los responsables todavía están en la Generalitat Valenciana», ha denunciado a Toni Valero, del comité local de emergencia y reconstrucción en el Parque Alcosa y miembro de Acuerdo Social Valenciano. «Probablemente podría volver a pasar, no hay planes de emergencia, la reconstrucción de la Generalitat Valenciana está basada en la construcción, en el hormigón, en zonas agrícolas e inundables, ha criticado.

Valero ha cargado también contra algunas de las empresas adjudicatarias de las obras, «vinculadas a la Gürtel», según ha dicho, y ha criticado que se está «castigando» a los niños valencianos con «barracones sin condiciones, ni gimnasio, ni comedor, ni laboratorio.» «No están asfaltados, con cuatro gotas se llenan de agua», ha lamentado.

Como uno de los promotores de la marcha para exigir la dimisión de Mazón, Valero ha querido recordar también a todas las víctimas mortales, que ha asegurado que fueron «asesinadas».

Asimismo, ha criticado el pacto del PP con Vox en la Comunidad Valenciana, donde considera que los populares están «experimentando» como podría ser un gobierno similar en el ámbito estatal. Según él, lo hacen porque Mazón ya está «políticamente quemado» y lo aguantan porque en Vox «ya le va bien».

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29 de octubre, Rosa Álvarez, ha destacado que no sólo quieren la dimisión de Mazón sino que vaya a la prisión. «La dimisión quizás nos habría valido al principio, pero ahora hace corto, ahora pedimos prisión», ha afirmado, exigiendo también la dimisión de los miembros de su gobierno, Susana Camarero y José Antonio Rovira.

Álvarez ha explicado que han notado «mucho apoyo del pueblo valenciano» y «algunas» administraciones, pero «todo el contrario» por parte de la Generalitat Valenciana. «Nos sentimos maltratados», ha dicho, acusando al gobierno de Mazón de «violencia institucional».

«Intentan deshumanizarnos», ha lamentado, asegurando que reciben un «linchamiento brutal» a las redes, especialmente los que «dan la cara» en nombre de las víctimas. «Sólo pedimos justicia, reparación y memoria, no tenemos ningún interés político ni económico», ha concluido.

La portavoz de la asociación, Mariló Gradolí, ha deplorado que un año después de la tragedia las víctimas «todavía no saben qué pasó aquel día». «Un año después, seguimos reclamando verdad», ha asegurado.

Ha animado a la ciudadanía a reclamar la dimisión de Mazón porque hace falta «justicia política y social» por la gestión de la dana. «Queremos que se asuman responsabilidades políticas y que se vaya todo el Consejo en su casa porque un año después no nos dan seguridad», ha dicho.

La portavoz del Secretariado Nacional de la CUP, Su Moreno, que también se ha sumado a la marcha, ha tildado Mazón de «criminal» y ha exigido «justicia de una vez por todas» contra el presidente valenciano. «Lleva más de 200 muertes sobre los hombros y eso se tiene que pagar», ha asegurado en declaraciones en la prensa.

Moreno ha considerado «una vergüenza» que no haya asumido responsabilidades por la gestión de la gota fría de ahora hace un año y le ha reprochado que aplique «políticas negacionistas del cambio climático». Al mismo tiempo, ha cargado contra algunas empresas a las cuales ha acusado de «estar lucrándose en nombre de la reconstrucción».