Asociaciones de víctimas de la dana y artistas valencianos lanzan una canción para «salvaguardar la memoria»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Las asociaciones Víctimes Dana Octubre 2024 y Víctimas Mortales Dana 29-O y varios artistas valencianos han lanzado la canción Lladres de sobretaula, un tema de ambición «solidaria» para «salvaguardar la memoria y exigir justicia», cuando se cumple un año de las inundaciones que causaron 228 muertos. La canción estará disponible la medianoche del viernes y los beneficios se destinarán íntegramente a las entidades.

Los artistas que han colaborado son Panxo de Zoo, Pablo de La Raíz, Malifeta, Abril, Los chikos del maíz, Tito Pontet y Toni Fort 'Pxllt'. La canción, escrita y compuesta por Panxo y producida por Fort, denuncia la «falta de responsabilidad política, el abandono a los afectados y la distancia entre las instituciones y la realidad de los pueblos».

El videoclip, que se estrena al lado de la canción, combina escenas de los artistas con imágenes reales de la dana, los pueblos afectados, la tarea de los voluntarios y la devastación provocada por las lluvias torrenciales. Un retrato que «da voz al dolor, la impotencia y la dignidad de las familias» que, un año después, siguen reclamando «verdad, justicia y reparación».

Aparte, este sábado tendrá lugar en el Teatro Olympia de Valencia un homenaje a las víctimas «ciudadano de forma verdadera, que no está organizado por ninguna institución ni tiene como protagonista a ningún representante político». Lo organiza la Asociación Víctimas de la dana 29 de Octubre. Un encuentro «abierto a toda la ciudadanía, sin representación institucional, donde el protagonismo recaerá en las familias». La asistencia será previa reserva de entrada a causa del aforo limitado.