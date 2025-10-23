Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981, en estado crítico

Antonio Tejero protagonizó el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981,

Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil que protagonizó el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, se encuentra en estado crítico. Anteriormente, se había informado erróneamente de su muerte.

Tejero pasó a la historia por irrumpir armado en el Congreso de los Diputados durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Acompañado por unos 200 guardias civiles, mantuvo retenidos a los diputados durante toda la noche hasta su rendición, a las diez de la mañana del 24 de febrero, cuando el intento de golpe ya había fracasado.