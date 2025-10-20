Sánchez propondrá hoy en la UE que se deje de cambiar la hora dos veces al año

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que propondrá en la UE que se deje de cambiar la hora dos veces al año. «Ya no tiene sentido. Casi no ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y la vida de la gente», ha argumentado en un mensaje en su cuenta de la red X.

Por este motivo, adelanta que el gobierno español propondrá hoy esta cuestión en el Consejo de Energia y pedirá que se ponga en marcha «el mecanismo de revisión competente» con el objetivo de dejar de cambiar las horas en el 2026. Sánchez destaca que todas las encuestas que preguntan sobre este tema a españoles y europeos, mayoritariamente los encuestados se manifiestan en contra de cambiar las horas. El presidente del gobierno español recuerda que el debate «viene de lejos» y que el Parlamento Europeo aprobó hace 6 años cambiar el horario. «La política útil es la que escucha a los ciudadanos, escucha la ciencia y lo lleva a su legislación», ha añadido.

Esta semana, la madrugada del 25 al 26 de octubre, está previsto que se cambie la hora retardando las agujas del reloj una hora. Así pues, a las 3.00 horas serán las 2.00.