Vox doblaría escaños mientras PP y PSOE quedarían en empate técnico en las generales, según 'El Periódico'

Vox doblaría sus escaños mientras PP y PSOE quedarían en empate técnico si se celebraran elecciones generales, según una encuesta del Gesop para el diario 'El Periódico'. Los populares se impondrían a la baja con 117-121 escaños (ahora tienen 137), con el PSOE en rebufo con 112-117 diputados (ahora tienen 121) y un Vox que se subiría hasta los 68-72 escaños (ahora suman 33).

De hecho, la ventaja de Feijóo sobre Sánchez pasa de 3,5 puntos a sólo 1,2 en cuatro meses, en beneficio de la formación liderada por Santiago Abascal. ERC se hincharía hasta 8-10 diputados (7 actuales), Junts retrocedería a 4-5 escaños (7 hoy) y Sumar-Podem se endurecían un porrazo por separado pasando de los 31 diputados a sólo unos 20: Sumar (14-16 escaños) y Podemos (3-4).

Vox es la única formación política que mejoraría de forma sustancial sus resultados en relación con las elecciones del 2023, llegando al 18,4% de los votos y 68-72 escaños.

Los ultras han escalado 2,4 puntos más desde junio y obtendrían seis puntos más que en los últimos comicios. La derecha sumaría el 47,4% de las papeletas y una mayoría absoluta que podría llegar hasta los 185-193 diputados, dejando la izquierda sin opciones de mantener el gobierno.

Según el sondeo del Gesop, el 51,8% de los encuestados valora mal o muy mal la gestión del gobierno español delante de un 28,6% que habla de una gestión buena o muy buena. No obstante, las preferencias para la presidencia del gobierno español siguen con liderazgo de Pedro Sánchez (22,3%), seguido de Feijóo (14,4%) y Abascal (13%).