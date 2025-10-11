Política
Pedro Sánchez asistirá el lunes en Egipto a la firma del acuerdo para acabar con la guerra en Gaza
El acto contará también con la presencia de los EE.UU., los principales países árabes y algunos estados europeos
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, asistirá el próximo lunes 13 de octubre a Sharm El-Sheikh (Egipto) a la ceremonia de firma del llamado acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, según fuentes de La Moncloa.
El presidente ha sido invitado a estar presente en la ceremonia, prevista para al mediodía del lunes, junto con otros líderes internacionales. En el acto también estarán presentes los Estados Unidos, los principales países árabes y algunos estados europeos.
El acto está organizado por el gobierno de Egipto, que ejerce como país anfitrión.