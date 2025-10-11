Diari Més

Pedro Sánchez asistirá el lunes en Egipto a la firma del acuerdo para acabar con la guerra en Gaza

El acto contará también con la presencia de los EE.UU., los principales países árabes y algunos estados europeos

Imagen de archivo del presidente español, Pedro Sánchez, apareciendo en la Misión Permanente de España ante Naciones Unidas.

ACN

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, asistirá el próximo lunes 13 de octubre a Sharm El-Sheikh (Egipto) a la ceremonia de firma del llamado acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, según fuentes de La Moncloa.

El presidente ha sido invitado a estar presente en la ceremonia, prevista para al mediodía del lunes, junto con otros líderes internacionales. En el acto también estarán presentes los Estados Unidos, los principales países árabes y algunos estados europeos.

El acto está organizado por el gobierno de Egipto, que ejerce como país anfitrión.

