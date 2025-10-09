Díaz anuncia un decreto ley para ampliar hasta los diez días los permisos por defunción

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves la ampliación de los permisos por defunción hasta los diez días y un nuevo permiso para curas paliativas. «Nadie puede trabajar bien dos días después de la muerte de un padre, una madre, un hijo o un amigo, nadie. Tampoco ningún padre puede trabajar en condiciones si tiene un hijo enfermo o en tratamientos paliativos», ha argumentado en un acto en Madrid.

Según ha detallado, el Ministerio de Trabajo presentará próximamente un decreto sobre los nuevos permisos de «luto, defunción y tratamientos paliativos». Actualmente, se dan tres días por la muerte de un familiar directo o la pareja dentro de la misma localidad y cinco si está fuera. Por familiares de segundo grado, el permiso es de entre dos y cuatro días.