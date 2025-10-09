Política
Díaz anuncia un decreto ley para ampliar hasta los diez días los permisos por defunción
La ministra promete incrementar también los días disponibles para acompañar en curas paliativas
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves la ampliación de los permisos por defunción hasta los diez días y un nuevo permiso para curas paliativas. «Nadie puede trabajar bien dos días después de la muerte de un padre, una madre, un hijo o un amigo, nadie. Tampoco ningún padre puede trabajar en condiciones si tiene un hijo enfermo o en tratamientos paliativos», ha argumentado en un acto en Madrid.
Según ha detallado, el Ministerio de Trabajo presentará próximamente un decreto sobre los nuevos permisos de «luto, defunción y tratamientos paliativos». Actualmente, se dan tres días por la muerte de un familiar directo o la pareja dentro de la misma localidad y cinco si está fuera. Por familiares de segundo grado, el permiso es de entre dos y cuatro días.