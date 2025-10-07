Diari Més

El gobierno español aprueba un decreto para regular el uso medicinal del cannabis

Se legalizan los «preparados estandarizados» para enfermedades como el dolor crónico o la epilepsia grave

La ministra de Sanidad, Mónica García, este martes en rueda de prensa

ACN

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto para regular el uso medicinal del cannabis a través de «preparados estandarizados» pensados para ofrecer una «alternativa terapéutica» para casos de dolor crónico, epilepsia grave, espasticidad asociada a la esclerosis múltiple o efectos de la quimioterapia.

Desde el gobierno español destacan que el uso de este compuesto ha demostrado beneficios avalados por organismos internacionales en situaciones en que los medicamentos autorizados resultan insuficientes. Tal como propone el ejecutivo, las fórmulas tendrán que ser prescritas exclusivamente por médicos especialistas en el ámbito hospitalario.

