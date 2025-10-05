Albares anuncia que un primer grupo de 21 miembros de la Flotilla volarán este domingo a España

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Un primer grupo de españoles retenidos de la Flotilla volará este domingo desde Tel-Aviv hacia España. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado en una entrevista en TVE este acuerdo con Israel con el fin de deportar a 21 de los 49 ciudadanos españoles que se encuentran en el centro penitenciario en el desierto de Neguev, en el sur del país.

Por otra parte, el ministro ha asegurado que ha dado «instrucciones» al cónsul en Tel-Aviv para que visite cada día el centro y «verifique» que reciben agua, alimentos y atención sanitaria si alguno de los retenidos lo precisa.

Ha garantizado «toda la protección diplomática y consolar» y ha recordado a las autoridades israelíes que, entre los miembros de la Flotilla, hay parlamentarios y periodistas.

El ministro de Exteriores español ha considerado «una buena noticia» que puedan devolver en España, «que está donde tendrían que estar con total libertad de movimientos». Albares también ha garantizado que los retenidos recibirán toda la protección diplomática hasta que el último sea liberado y devuelto al Estado.

Con respecto a la situación en que se encuentran los retenidos en el centro penitenciario, el ministro ha explicado que, de los primeros contactos que han podido tener, «se encuentran bien». No obstante, ha explicado que seguirán visitándolos cada día para garantizar su «integridad» y sus «derechos».