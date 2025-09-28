Política
Feijóo propone un «visado por puntos» para migrantes que tenga en cuenta su «capacidad de integración»
El líder del PP acusa a Sánchez de tratar a los recién llegados como «moneda de cambio» para mantener su estabilidad
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto un «visado por puntos» para migrantes, que tenga en cuenta su conocimiento de la cultura española, su «capacidad de integración» y el grado de colaboración de los países de origen.
Desde Murcia, y rodeado de presidentes autonómicos del PP -incluida la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, Feijóo ha añadido que los migrantes serán «recompensados» si sus países de origen ayudan a España.
Pero ha advertido que, si «incentivan el desorden», se verán perjudicados en este «visado por puntos». Asimismo, el líder del PP ha acusado al presidente español, Pedro Sánchez, de tratar los migrantes como «moneda de cambio» para mantener su estabilidad política.