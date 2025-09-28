Feijóo propone un «visado por puntos» para migrantes que tenga en cuenta su «capacidad de integración»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con los presidentes autonómicos del PP en Murcia.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto un «visado por puntos» para migrantes, que tenga en cuenta su conocimiento de la cultura española, su «capacidad de integración» y el grado de colaboración de los países de origen.

Desde Murcia, y rodeado de presidentes autonómicos del PP -incluida la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, Feijóo ha añadido que los migrantes serán «recompensados» si sus países de origen ayudan a España.

Pero ha advertido que, si «incentivan el desorden», se verán perjudicados en este «visado por puntos». Asimismo, el líder del PP ha acusado al presidente español, Pedro Sánchez, de tratar los migrantes como «moneda de cambio» para mantener su estabilidad política.