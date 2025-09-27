Begoña Gómez no asiste a la cita ante el juez Peinado y estará representada por su abogado

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, no ha asistido ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, a Juan Carlos Peinado, que lo había citado este sábado para comunicarle que el caso de presunta malversación por el cual se la investiga será dirimido por un juzgado popular.

Según ha adelantado el Diario.es y ha confirmado la ACN, Gómez estará representada por su abogado Antonio Camacho, que no ha hecho declaraciones a los medios a su llegada al juzgado.

Tampoco asistirá el delegado del gobierno español a Madrid, Francisco Martín Aguirre, ni Cristina Álvarez, la asesora de Gómez, que estaban citados también este sábado a las seis de la tarde. Los implicados en este caso surgido originalmente por una denuncia de la entidad además de Manos Limpias tienen derecho a recurso con hasta cinco días de margen.

Está previsto que el juez utilice la convocatoria para aclarar de qué delitos acusa los investigados y dar turno de palabra al fiscal, las acusaciones (entre ellas Vox, Hazte Oír, Manos Limpias o Iustitia Europa) y las defensas, que podrán pedir nuevas indagaciones.

«Pediremos que se concrete la imputación desde el punto de vista de los hechos», ha dicho Luís Maria Pardo, abogado de Iustitia Europa, en la entrada del juzgado. Por su parte, la abogada de Vox Marta Castro ha defendido un juicio con jurado popular, pero ha dicho que la investigación sigue y que hay que ver cuál será «la doctrina» del juez.

La decisión del juez Peinado llega después de que el pasado 10 de septiembre la mujer del presidente del gobierno español fuera citada nuevamente a declarar y sólo respondiera a unas breves preguntas de su defensa. En aquella ocasión, la esposa de Pedro Sánchez se limitó a desgranar cuáles eran las funciones de la suya colaboradora y a afirmar que Álvarez tiene acceso a toda su agenda.