Política
Sánchez anuncia su intención de presentarse a la reelección en 2027
El presidente español se muestra convencido de que podrá reeditar una mayoría para la investidura
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha expresado su intención de presentarse a la reelección en 2027. «Es una cosa que ya he hablado con mi familia y con mi partido, y si ellos me lo permiten, tengo plena confianza que podemos repetir la mayoría y continuar nuestro trabajo», ha afirmado en una entrevista en Bloomberg.
El presidente español también ha contrapuesto sus políticas con las del presidente norteamericano, Donald Trump: «El dilema al que nos enfrentamos todas las sociedades occidentales es si nos abrimos o nos cerramos en nosotros mismos».