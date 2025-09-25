Sánchez anuncia su intención de presentarse a la reelección en 2027

El presidente español, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Salvador Illa, en la Fiesta de la Rosa del PSC

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha expresado su intención de presentarse a la reelección en 2027. «Es una cosa que ya he hablado con mi familia y con mi partido, y si ellos me lo permiten, tengo plena confianza que podemos repetir la mayoría y continuar nuestro trabajo», ha afirmado en una entrevista en Bloomberg.

El presidente español también ha contrapuesto sus políticas con las del presidente norteamericano, Donald Trump: «El dilema al que nos enfrentamos todas las sociedades occidentales es si nos abrimos o nos cerramos en nosotros mismos».