Un avión donde viajaba la ministra Robles sufre un ataque en el sistema de GPS cuando sobrevolaba Kaliningrad

Un avión donde viajaba la ministra de Defensa del gobierno español, Margarita Robles, ha sufrido un intento de bloqueo en el sistema de GPS cuando sobrevolaba las inmediaciones de Kaliningrad (Rusia) mientras se desplazaba a Lituania. Así lo han confirmado este miércoles fuentes del gobierno español, que han asegurado que estos intentos de sabotaje son habituales en todo tipo de aeronaves que viajan por la zona.

De hecho, las mismas fuentes han apuntado que no tienen indicios que el ataque fuera dirigido en concreto a la ministra española. De la misma manera, también han especificado que los sistemas de protección militar del GPS han alertado y han detenido el ataque.