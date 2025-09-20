El PP exige la dimisión de la ministra de Igualdad por los «errores» en las pulseras antimaltrato

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido este sábado la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por los «errores» en las pulseras antimaltrato. «Tiene que dejar el cargo por negligente, por incapaz y por incompetente», ha señalado Tellado desde Santa Cruz de Tenerife.

«Perjudicar a las mujeres ya es una rutina y una señal de identidad de este gobierno, que tiene un feminismo de AliExpress», ha ironizado el secretario general del PP. De hecho, los populares ya han elevado el caso a la Comisión Europea (CE) y advierten que el error en las pulseras puede haber violado hasta cuatro directivas europeas. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha lamentado que la polémica es fruto que el ministerio liderado por Ana Redondo «molesta».

«Hay una cosa que es evidente en nuestro país. A mucha gente le molesta al Ministerio de Igualdad. Y no toda es de derechas», ha lanzado Puente en un mensaje en X. La ministra Redondo compareció el jueves y quiso dar un mensaje de tranquilidad a todas las mujeres usuarias de dispositivos de control telemático en casos de órdenes de alejamiento por violencia de género.

«Los dispositivos funcionan correctamente y en todo momento han funcionado correctamente», quiso dejar claro Redondo. «La alarma se ha generado por algunas noticias que hablan de disfunciones producidas precisamente en la migración de datos de la anterior adjudicataria, que se solucionaron en el 2024», precisó a la titular de Igualdad.

«El sistema está funcionando a pleno rendimiento y las mujeres pueden estar tranquilas porque están protegidas y seguras», reiteró Redondo. El Ministerio de Igualdad asegura que la Memoria de la Fiscalía del 2025 -que recoge esta incidencia- recopila datos del 2024 e insiste en que «el problema» quedó resuelto a finales del mismo año. «De hecho, este 2025 no se ha registrado ninguna incidencia», ha puntualizado el Ministerio, que también se ha puesto en contacto con la Fiscalía para saber exactamente el número de casos afectados.

El PPC pide explicaciones a la consellera Menor

Por su parte, la portavoz del PP a la Comisión de Igualdad y Feminismo del Parlament, Belén Pajares, ha reclamado explicaciones a la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor. «Hace falta máxima transparencia en un asunto que afecta directamente a la seguridad de mujeres víctimas de violencia de género», ha apuntado a Pajares.

«Queremos saber cuántas mujeres en Cataluña han estado asistidas por este programa, si la consellera tuvo conocimiento de los errores y si el Ministerio alertó oficialmente a la Generalitat del grave problema que suponía esta desprotección», ha enumerado a la portavoz del PP a la Comisión de Igualdad y Feminismo del Parlament.

Pajares también quiere saber si se tomó alguna medida por parte de la Generalitat y cuántas víctimas en Cataluña se vieron «perjudicadas» por este error del sistema de pulseras antimaltrato. «El feminismo de pancarta y batucada de la izquierda ha vuelto a fallar en la protección de las mujeres. Exigimos transparencia y responsabilidades», ha concluido la diputada popular.