RTVE se retirará de Eurovisión si sigue participando Israel

El Consejo de Administración de RTVE ha avisado este martes de que España no participará en el festival de Eurovisión 2026 si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) no expulsa a Israel. La decisión la ha planteado el presidente del ente, José Pablo López, en una reunión de la dirección de la compañía. El paso llega después de la polémica por la participación de un equipo ciclista israelí en la Vuelta que provocó varias jornadas de protestas, especialmente en el País Vasco y Madrid.

Además, el presidente español, Pedro Sánchez, ha defendido la expulsión de Israel de todas las competiciones internacionales mientras dura la ocupación de Gaza, tal como se hizo con Rusia después del inicio de la invasión de Ucrania.

La medida se ha tomado por mayoría absoluta del órgano de administración de la Corporación, con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención. «España es el primer país miembro del Big Five (formado por el Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España) a tomar este acuerdo y se suma a otros países que ya han comunicado su salida de Eurovisión si no se excluye Israel, después de los anuncios de Irlanda, Eslovenia, Islandia y los Países Bajos», ha detallado RTVE en un comunicado.

El mes de julio pasado, a la la asamblea General de la UER, RTVE ya pidió abrir un debate «serio y profundo» sobre la presencia de Israel en la próxima edición del Festival de Eurovisión. Otros países se añadieron a la petición de España. «La Corporación puso de manifiesto la necesidad de que la UER encuentre una solución antes de la próxima Asamblea General, que se celebrará en diciembre», explican.